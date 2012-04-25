«Київміськбуд» спрямує 30% прибутку за 2011 рік на виплату дивідендів

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» спрямує на виплату дивідендів 30% прибутку за 2011 рік, або 40 млн 842,6 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на зборах акціонерів ХК.

У 2011 році чистий прибуток "Київміськбуду" склала 136 млн. 142 тис. грн, що менше, ніж у 2010 році на 18,8%.

На сьогоднішніх зборах також планується розглянути ряд кадрових рішень, зокрема, за складом правління.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

У 2011 році активи компанії зменшилися на 10% в порівнянні з 2010 роком - до 3,6 млрд. грн., сумарна дебіторська заборгованість знизилася на 36,2% - до 316,9 млн. грн., довгострокові зобов'язання зменшилися на 30,7 % - до 167 млн. грн., поточні зобов'язання - на 19,1% - до 345,8 млн. грн.

При цьому в 2011 році компанія збільшила власний капітал на 39,4% 0 до 519,6 млн. грн. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і складає 16 млн. 535 тис. грн.