"Київміськбуд" очолив екс-заступник міністра оборони Кушнір

Президентом – головою правління акціонерного товариства "Холдингова компанія «Київміськбуд» обрано члена правління «Київміськбуду», екс-заступник міністра оборони України Ігоря Кушніра.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні в ході зборів акціонерів компанії.

Акціонери також вирішили відкликати з посади президента голову правління ХК «Київміськбуд» Михайла Голицю у зв'язку з його заявою про звільнення з посади.

Як повідомляв УНІАН, М.Голиця має намір балотуватися до Верховної Ради.

За інформацією ЗМІ, Ігор Миколайович Кушнір народився 14 червня 1971 року в м. Чернівці.

Трудову діяльність почав у 1988 році електрозварником Кременчуцького житлово-будівельного комбінату.

У 1986-1990 роках вчився у Крюківському машинобудівному технікумі.

У 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет (за фахом інженер-механік), а в 2004 році – факультет довузівської і післявузівськоїосвіти Кременчуцького державного політехнічного університету (за фахом економіст підприємств).

З лютого 2008 року по березень 2010 року – заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Житлоінвест» (м. Кременчук).

Депутат Кременчуцької міської ради у 2002-2010 роках.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня 2010 року був призначений на посаду заступника міністра оборони України.

18 лютого 2012 року був звільнений з посади заступника міністра оборони України.