«Київміськбуд» розглядає можливість виходу на зарубіжні будівельні ринки

Холдингова компанія "Київміськбуд" розглядає можливість брати участь в реалізації будівельних проектів у Саудівській Аравії, країнах Азії та Африки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході зборів акціонерів повідомив президент – голова правління ХК «Київміськбуд» Михайло Голиця.

«Компанія планує брати участь у реалізації інвестпроектів за кордоном. Сьогодні у стадії активних напрацювань перебувають пропозиції щодо реалізації масштабного проекту в Саудівській Аравії», - сказав він.

За словами президента компанії, "Київміськбуд" також розраховує взяти участь у будівництві об'єктів на азіатському та африканському континентах.

Аргументуючи свої наміри про вихід на зарубіжні ринки будівництва, М.Голиця відзначив, що компанія здобула величезний досвід як генеральний підрядник будівництва НСК «Олімпійський».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входить 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн. 535 тис. грн.