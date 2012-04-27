Статутний капітал Держфонду сприяння молодіжному будівництву збільшено на 34 млн грн

Кабінет Міністрів своєю постановою № 337 від 25 квітня ц.р. збільшив статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на 34 млн грн - до 125,355 млн грн

Про це йдеться в тексті постанови, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з постановою, уряд збільшив статутний капітал фонду на 34 млн грн за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на поточний рік.

Документом вносяться відповідні зміни до статуту фонду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонувало в поточному році збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 34 млн. грн.

Ці кошти планували спрямувати на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 рр.

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