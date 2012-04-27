Кабмін схвалив програму "Доступне житло" із кредитами під 3% річних

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому розширеному засіданні схвалив програму "Доступне житло", яка передбачає видачу кредитів на житло під 3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

Основна суть програми, написав М.Азаров, у тому, що вона буде реалізована при повному державному супроводі.

«Насамперед йдеться про забезпечення тих людей, які стоять на черзі і мають порівняно невеликі доходи. Таким людям видаватиметься на 10-15 років кредит під дуже низький відсоток - 3% річних. Різницю компенсуватиме держава», - написав М.Азаров.

Він повідомив, що відділення "Ощадбанку" повинно буде укласти договір з таким громадянином, відкрити йому кредит, який він направить у будівельні організації для придбання квартири.

«В основному будуть підібрані недобудовані будинки для реалізації цієї програми, в яких певна частина квартир не реалізована. Таким чином, у будівельників з'являться кошти, необхідні для завершення будівництва і здачі будинку в експлуатацію», - написав М.Азаров.

Він також повідомив, що до кінця року 35 тис. сімей зможуть одержати за цією програмою житло.

«Ми назвали це "програмою мінімум". Наступного року вже реалізовуватиметься "програма максимум", яка включає розгортання в країні домобудівних комбінатів, які працюватимуть за сучасними технологіями і будуть здатні зводити житлові будинки за 6-8 місяців за вартістю, доступною для наших людей. Під цю програму в містах та інших населених пунктах виділятимуться майданчики, максимально підготовлені за своїм інженерним забезпеченням», - написав М.Азаров.

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