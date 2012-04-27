Мінрегіон сформує список забудовників для участі у програмі пільгової іпотеки

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства сформує список об'єктів забудовників, які братимуть участь у програмі часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінрегіон створив форум на своєму сайті «Соціальна ініціатива Президента України», де розміщено спеціальну форму, за допомогою якої міністерство розраховує зібрати інформацію від забудовників, бажаючих взяти участь у реалізації соціальної ініціативи Президента України.

Крім того, в найближчих планах Мінрегіону - створення комунікаційної веб-платформи для забудовників, банків і громадян, де можна буде знайти пропозиції для всіх учасників програми.

Як повідомляв УНІАН, змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.