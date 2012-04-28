Мінрегіон пропонує встановити до 10% будівельного збору для замовників довгобудів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує встановити для замовників будівництва, що затягують введення в експлуатацію об'єктів, будівельний збір, максимальний розмір якого досягає 10% від вартості об'єкту.

Про це йдеться в законопроекті «Про посилення захисту прав інвесторів при інвестуванні (фінансуванні) будівництва житла», розміщеному на сайті міністерства.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, оптимальним інструментом стимулювання добудови об'єктів незавершеного будівництва можуть бути лише інструменти економічної дії на замовників будівництва, що тривалий час не завершують будівництво об'єктів.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими передбачено введення місцевого будівельного збору.

Ставка збору встановлюється в розмірі від 0 до 10% вартості об'єкту будівництва. Залежно від терміну будівництва ставка збору встановлюється в розмірі: 0% - для об'єктів, будівництво яких завершено у встановлений термін або з перевищенням цього терміну не більше 6 місяців; 1% - при перевищенні терміну будівництва від 6 місяців до 2 років; додатково 1% за кожні 2 роки перевищення терміну будівництва, але не більше 10% від бази стягнення збору.

Пропонується для об'єктів, термін будівництва яких станом на 1 січня 2014 року перевищує термін, встановлений затвердженою у встановленому порядку проектно-кошторисною документацією, початкову ставку збору встановити в розмірі 1% незалежно від величини перевищення цього терміну.

При банкрутстві забудовника пропонується не включати в ліквідаційну масу об'єкти житлового будівництва разом із земельною ділянкою, що складаються з профінансованих інвесторами об'єктів, які передаються їм у власність.

Планується передавати у власність об'єкти житлового будівництва разом із земельною ділянкою при створенні інвесторами житлово-будівельного кооперативу або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо ЖБК або ОСББ не створені, об'єкти пропонується передавати в комунальну власність.

Згідно із законопроектом, замовник зобов'язаний передати завершений будівництвом і підключений до інженерних мереж житловий будинок ОСББ або власнику, або експлуатуючій організації протягом трьох місяців із дня його прийняття в експлуатацію.

Документом також пропонується встановити типову форму договорів (затверджувану Кабміном) при укладенні угод купівлі-продажу цільових облігацій і при участі у ФФС для придбання житла.

Також пропонується функції місцевих державних адміністрацій із питань здійснення контролю доповнити нормою щодо контролю за діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням грошових коштів фізичних і юридичних осіб.

Крім того, планується надати право Київській міській раді припиняти право користування земельними ділянками під будівництво багатоквартирних житлових будинків у випадку, якщо таке будівництво не почате протягом 5 років; якщо термін будівництва перевищено більше ніж на 3 роки; якщо ухвалено рішення про визнання банкрутом замовника будівництва або підрядника; якщо замовника або підрядника притягнуто до кримінальної відповідальності.