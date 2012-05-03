У Києві буде збудовано 10% житла для черговиків за бюджетні кошти - Генплан

Проектом Генерального плану розвитку Києва і його приміської зони до 2025 року передбачено будівництво 10% житла для киян, які перебувають на квартирному обліку, за бюджетні кошти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з проектом Генплану, для вирішення житлової проблеми на довгостроковий період і забезпечення населення доступним, якісним і комфортним житлом заплановано стимулювання будівництва житла економ-класу, розробку і впровадження ефективного механізму іпотеки.

«Існуючий житловий фонд не може забезпечити кожну сім'ю комфортною квартирою, а житлова забезпеченість становить 21,4 кв. м, що істотно менше порівняно із забезпеченістю у столицях країн Західної Європи і США. До 2025 року цей показник становитиме близько 27,5 кв. м на одну людину, а це перевищує поточний показник майже на 30%», - зазначив заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури Андрій Куделін.

Проектом Генплану також передбачено реконструкцію, ремонт і санацію існуючого застарілого житла (9-, 12-, 16-поверхових панельних будинків) із застосуванням поліпшених планувальних рішень та енергозберігаючих технологій.

За словами А.Куделіна, аналіз територіальних ресурсів у Києві підтверджує можливість будівництва нового житла в обсязі 28,5 млн. кв. м. Цей показник необхідний для досягнення житлової забезпеченості 27,5 кв. м на одного жителя або комфортної квартири для кожної сім'ї.

Крім того, на нараді з участю фахівців галузі і членів робочої групи з координації робіт з розробки Генплану представники забудовників запропонували повертати місту земельні ділянки, відведені для будівництва, але не освоєні протягом п'яти років. Запропоновано також підготувати у складі Генерального плану регламентну частину, яка встановить певні обов'язкові нормативи забудови міста щодо одночасного створення зелених зон, зведення шкіл, дитсадків при забудові мікрорайонів.

Розробники Генплану врахують зазначені пропозиції в розділі «Житлове будівництво».

Як повідомляв УНІАН, проект нового Генерального плану Києва повинен затверджуватися киянами на місцевому референдумі, вважає голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення по розвитку, плануванню, забудові і використанню територій міста. Раніше планувалося затвердити документ на засіданні Кабінету міністрів і на сесії Київради в березні 2012 року.

18 вересня 2008 року Київрада ухвалила рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року».

16 вересня 2010 року міська рада прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом в розробці Генерального плану розвитку Києва і його приміської зони до 2025 року.

Вартість розробки Генерального плану оцінюється в 20 млн грн.