Мінрегіон: програма здешевлення іпотеки залучить у будівельну галузь майже 10 млрд грн

Програма здешевлення іпотечних кредитів для придбання житла черговиками дозволить залучити до будівельної галузі майже 10 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Запровадження нової іпотечної програми дозволить забезпечити житлом більш як 40 тисяч громадян країни. Планується надати близько 30 тисяч кредитів, що дозволить залучити до будівельної галузі майже 10 мільярдів гривень», - відзначив глава Мінрегіону Анатолій Близнюк.

За його словами, введення нової іпотечної програми спиратиметься на вже апробовані механізми.

Міністр відзначив, що пріоритетом для реалізації програми стане первинний ринок, зокрема житлові довгобуди з високим ступенем готовності, в які вже інвестовані кошти громадян.

А.Близнюк уточнив, що об'єкти відбиратимуть і контролюватимуть місцеві органи влади, а їх перелік затверджуватиме Міжвідомча комісія при Мінрегіоні. У програмі будуть задіяні 36 банків (банки I і II групи, згідно з критеріями НБУ).

Серед основних вимог до потенційного учасника - необхідність поліпшення житлових умов і платоспроможність.

При цьому середній мінімальний річний дохід сім'ї з трьох осіб по Україні має бути не нижчим 55 тис грн, а середній максимальний дохід - 400 тис грн (від 760 тис грн у Києві до 355 тис грн у Тернопільській області).

У період отримання часткової компенсації квартира має бути основним місцем проживання позичальника. Людина не має права відчужувати або здавати в оренду квартиру протягом всього часу отримання державної компенсації.

За даними міністерства, щоб взяти участь у програмі, потрібно звернутися до одного з 36 банків і подати мінімально необхідний набір документів. Після чого банк аналізує кожний об'єкт, розглядає можливість видачі кредиту і разом з відповідними підрозділами облдержадміністрацій відпрацьовує можливість отримання громадянином часткової компенсації за таким кредитом. Потім учасник програми обирає конкретну квартиру в конкретному будинку (відібраному Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні за пропозиціями місцевих держадміністрацій) і підписує два договори: один на придбання квартири (учасник програми, банк, забудовник), другий - на виплату компенсації (учасник програми, банк, місцева державна адміністрація).

На думку А.Близнюка, програма дозволить розв’язати питання забезпечення громадян житлом, загального економічного зростання і добудови об'єктів житлового будівництва, завершення яких було зупинене через вплив світової фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Порядок передбачає часткову компенсацію відсотків за кредитами, одержаними на будівництво (реконструкцію) або придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла.

Кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Обов'язковий внесок позичальника — до 25%, при бажанні він може бути збільшений.

Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус 3 відсоткові пункти річні. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Іпотека надається, якщо щомісячний платіж не перевищує 40% сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Середньомісячний грошовий дохід позичальника не має перевищувати п'ятиразового розміру середньомісячної заробітної платні у відповідному регіоні.

Нормативна площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на одинокого громадянина або сім'ю з двох осіб і 58 кв. м загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб.

Розрахункова вартість житла визначається з урахуванням місця знаходження позичальника на обліку громадян, які потребують поліпшенні житлових умов, в розмірі: для Києва — 7 тис грн/кв. м, для міст Київської області, обласних центрів, Севастополь і Сімферополь — 5 тис грн/кв. м, для інших населених пунктів — 4 тис грн/кв. м.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.