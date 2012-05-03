Житло на вторинному ринку Києва у квітні подешевшало на 0,3%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у квітні ц.р. знизилася на 0,3% – до 2 066 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у квітні однокімнатні квартири подешевшали на 0,5% – до 1 887 дол./кв. м, двокімнатні – зросли в ціні на 0,7%, до 2 096 дол./кв.м, трикімнатні – подешевшали на 0,9%, до 2 035 дол./кв.м, а чотирикімнатні втратили в ціні 0,1% – до 2 512 дол.

Збільшення середніх цін у минулому місяці спостерігалося в трьох районах Києва: Голосіївському (на 1,8%), Дарницькому (на 0,3%), Деснянському (на 1,1%). У Дніпровському районі ціни залишилися на тому ж рівні, що в березні. У решті районів ціни на квартири знизилися: в Оболонському – на 0,8%, Печерському – на 0,3%, Подольському – на 3%, Святошинському – на 1,3%, Солом’янському – на 0,5%, Шевченківському – на 1,5%.

За даними порталу, кількість представлених до продажу квартир у квітні на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 4,3% щодо березня і становила 16 тис. 668 квартир. Обсяг пропозиції у загальній площі і грошовому виразі збільшився відповідно на 4,2% і 4%.

У загальному обсязі пропозиції 1-кімнатних квартир займають 22% (3 695 квартир), 2-кімнатних – 32% (5 280 квартир), 3-кімнатних – 37% (6 149 квартир) і 4-кімнатних – 9% (1 544 квартир). Аналітики порталу відзначили, що збільшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільше – на однокімнатні (на 7,1%).

У звіті проаналізовано 16 668 квартир на вторинному ринку житла столиці.