Розпочато відбір об'єктів для програми пільгової іпотеки

Міжвідомча комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розпочала відбір об'єктів від забудовників для участі у програмі пільгової іпотеки.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Міжвідомча комісія вже працює. Форми і перелік документів затверджені наказом Мінрегіону і розміщені на сайті, вже розпочався збір пропозицій від забудовників, які хочуть взяти участь у реалізації програми», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

Міністр уточнив, що відбирати і контролювати об'єкти для участі у програмі будуть облдержадміністрації. Вони ж представлять на розгляд Міжвідомчої комісії при Мінрегіоні об'єкти будівництва, в яких може отримуватися житло.

У свою чергу міністерство, як головний розпорядник коштів, здійснюватиме постійний моніторинг стану виконання програми.

За словами міністра, це перший крок, спрямований на збір усієї доступної інформації, яка буде використана для запуску програми. Надалі міністерство планує створити комунікаційну веб-платформу для забудовників, банків і громадян, яка зробить пошук і підбір найвигідніших пропозицій для всіх учасників програми ефективним, зручним і максимально прозорим.

А.Близнюк відзначив, що для подальшого розвитку масового житлового будівництва на місцях необхідно забезпечити відведення земельних ділянок для початку будівництва доступного житла і забезпечити ці ділянки інженерно-транспортною інфраструктурою. На місцях мають визначити кращих, найбільш порядних забудовників, які на певних земельних ділянках швидко будуватимуть дешеве і якісне житло.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Порядок передбачає часткову компенсацію відсотків за кредитами, одержаними на будівництво (реконструкцію) або придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла.

Кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Обов'язковий внесок позичальника - до 25%, при бажанні він може бути збільшений.

Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус три відсоткові пункти річні. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Іпотека надається, якщо щомісячний платіж не перевищує 40% сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Середньомісячний грошовий дохід позичальника не має перевищувати п'ятиразового розміру середньомісячної заробітної платні у відповідному регіоні.

Нормативна площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на одинокого громадянина або сім'ю з двох осіб і 58 кв. м загальної площі на сім'ю з трьох і більш осіб.

Розрахункова вартість житла визначається з урахуванням місця знаходження позичальника на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розмірі: для Києва - 7 тис. грн/кв. м, для міст Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя - 5 тис. грн/кв. м, для інших населених пунктів - 4 тис. грн/кв. м.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.