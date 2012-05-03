На первинному ринку Києва вартість житла зросла до 1 648 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2012 року зросла на 0,43% (7 дол.) – до 1 648 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 302 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 528 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Шевченківському районі – на 0,24% (5 дол.) – до 2 046 дол./кв. м, Деснянському – на 0,46% (6 дол.) – до 1 323 дол./кв. м, Святошинському – на 1,14% (16 дол.) – до 1 415 дол., Дніпровському – на 0,34% (5 дол.) – 1 458 дол., Оболонському районі – на 0,60% (10 дол.) – до 1 685 дол., Голосіївському – на 0,49% (8 дол.) – до 1 653 дол., Солом’янському районі – на 0,96% (14 дол.) – до 1 477 дол., Подільському – на 0,54% (8 дол.) – до 1 478 дол., Дарницькому районі – на 0,85% (11 дол.) – до 1 302 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,47% (12 дол.) – до 2 528 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.