Вартість землі у передмісті Києва в квітні знизилася на 0,47%

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у квітні 2012 року знизилася на 0,47%, або 15 дол., – до 3 159 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район з середнім показником 979 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становить 4 774 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Києво-Святошинському районі на 1,06% (1 дол.) – до 4774 дол./сотка, Броварському – на 0,94% (24 дол.) – до 2 518 дол./сотка, Бородянському – на 1,53% (25 дол.) – до 1 611 дол./сотка, Васильківському – на 1,09% (22 дол.) – до 1 990 дол./сотка, Бориспільському – на 1% (35 дол.) – до 3 474 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі відбулося у Баришівському районі – на 1,76% (19 дол.) – до 1 098 дол./сотка, Макарівському – на 2,87% (45 дол.) – до 1 611 дол./сотка, Обухівському – на 1,04% (40 дол.) – до 3 901 дол./сотка, Кагарликському – на 0,44% (6 дол.) – до 1 382 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 1,45% (14 дол.) – до 979 дол./сотка, Білоцерківському – на 1,16% (13 дол.) – до 1 132 дол./сотка, Вишгородському – на 0,87% (25 дол.) – до 2 887 дол./сотка, Фастівському – на 0,85% (9 дол.) – до 1 072 дол./сотка, Іванківському районі – на 1,23% (13 дол.) – до 1 069 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.