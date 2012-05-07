Земля в Одеській області у квітні подешевшала на 0,78%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво у квітні 2012 року знизилася на 0,78% (38 дол.) – до 4 830 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Бєляєвський район з середнім показником 2 390 дол./сотка, найдорожчим – Овідіопольський район, де середня ціна продажу становить 5 984 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 0,85% (51 дол.) – до 5 984 дол./сотка, і Іллічівську – на 1,23% (71 дол.) – до 5 724 дол./сотка, у Комінтернівському районі – на 1,55% (77 дол.) – до 4882 дол./сотка, у Білгород-Дністровському – на 2,08% (87 дол.) – до 4 096 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі зафіксовано в Бєляєвському районі – на 2,09% (49 дол.) – до 2 390 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.