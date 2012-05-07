Вартість землі в Дніпропетровській області у квітні зросла на 0,87%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво у квітні 2012 року зросла на 0,87%, або 19 дол., – до 2 201 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район з середнім показником 957 дол./сотка, найдорожчим – Синельниковський район, де середня ціна продажу становить 2 511 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області зросла на 1% (23 дол.) – до 2 328 дол./сотка, у Новомоськовському – зросла на 0,83% (9 дол.) – до 1 091 дол./сотка, у Криничанському – знизилася на 1,03% (10 дол.) – до 957 дол./сотка, у Синельниковському – знизилася на 0,63% (16 дол.) – до 2 511 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.