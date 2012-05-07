Вартість землі у Львівській області в квітні знизилася на 1,74%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво у квітні 2012 року знизилася на 1,74% (36 дол.) – до 2 028 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам’янсько-Бузький район з середнім показником 963 дол./сотка, найдорожчим – Пустомитівський район, де середня ціна продажу становить 2 311 долл./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 2,41% (57 дол.) – до 2 311 дол./сотка, у Яворівському – на 1,12% (19 дол.) – до 1 679 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі спостерігалося у Жовківському районі – на 0,34% (4 дол.) – до 1 189 дол./сотка, у Кам’янсько-Бузькому – на 0,94% (9 дол.) – до 963 дол./сотка, у Городоцькому – на 0,81% (13 дол.) – до 1 616 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.