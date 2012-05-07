Вартість землі в Донецьку у квітні зросла на 1,06%

Середня вартість землі у Донецьку під котеджне будівництво у квітні 2012 року зросла на 1,06%, або 45 дол., – до 4 271 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 1 506 дол./сотка, найдорожчим – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становить 9 791 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Ворошиловському районі зросла на 1,21% (117 дол.) – до 9 791 дол./сотка, у Калінінському – на 0,72% (49 дол.) – до 6 877 дол./сотка, у Київському – на 1,32% (77 дол.) – до 5 928 дол./сотка, у Кіровському – на 0,43% (11 дол.) – до 2 591 дол./сотка, Пролетарському – на 0,88% (15 дол.) – до 1 726 дол./сотка, Ленінському районі – на 0,83% (28 дол.) – до 3 418 дол./сотка, Куйбишевському – на 1,74% (76 дол.) – до 4 450 дол./сотка, Петровському районі – на 0,80% (12 дол.) – до 1 506 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.