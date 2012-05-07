Вартість котеджів під Києвом у квітні зросла на 0,51%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в квітні 2012 року зросла на 0,51% (5 дол.) – до 976 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 2,05% (27 дол.) – до 1 287 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквірський район з середнім показником 247 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становить 1 446 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксовано у Києво-Святошинському районі – на 1,20% (17 дол.) – до 1 434 дол./кв. м, Обухівському – на 0,84% (12 дол.) – до 1 446 дол./кв. м, Васильківському – на 1,02% (10 дол.) – до 989 дол./кв. м, Кагарликському – на 0,31% (2 дол.) – до 644 дол./кв. м, Фастівському – на 2,59% (14 дол.) - до 555 дол./кв. м, Білоцерківському – на 0,94% (5 дол.) – до 535 дол./кв. м, Миронівському – на 1,65% (8 дол.) – до 493 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 1,59% (7 дол.) – до 447 дол./кв. м, Богуславському – на 1,84% (7 дол.) – до 387 дол./кв. м, Яготинському районі – на 1,37% (5 дол.) – до 371 дол./кв. м, Іванківському – на 0,84% (3 дол.) – до 362 дол./кв. м, Таращанському – на 1,66% (5 дол.) – до 306 дол./кв. м, Сквірському – на 2,92% (7 дол.) – до 247 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося у Бориспільському районі – на 0,90% (11 дол.) – до 1 207 дол./кв. м, Макарівському районі – на 1,36% (13 дол.) – до 942 дол./кв. м, Вишгородському – на 1,24% (11 дол.) – до 877 дол./кв. м, Ракитнянському – на 0,53% (2 дол.) – до 372 дол./кв. м, Броварському – на 1,20% (11 дол.) – до 904 дол./кв. м, Згурівському – на 1,34% (5 дол.) – до 367 дол./кв. м, Бородянському – на 1,20% (10 дол.) – до 822 дол./кв. м, Баришівському – на 0,65% (3 дол.) – до 458 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участь в аналізі).