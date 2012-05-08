Попов: кияни на День міста вже зможуть гуляти по Андріївському узвозу

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обіцяє, що кияни на День міста вже зможуть гуляти по оновленому Андріївському узвозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Андріївській узвіз ми б хотіли встигнути здати до Дня Києва, і ми це зробимо», - наголосив О.Попов.

Водночас він додав, що на історичній вулиці можуть залишитись на наступні місяці роботи з реконструкції фасадів будинків, які на сьогодні перебувають в аварійному стані і потребують не одного, а кількох місяців для того, щоб привести їх в нормальний стан.

За словами голови КМДА, більшість таких будинків – приватні.

«Але на День Києва можна буде гуляти по Андріївському», - запевнив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, День Києва традиційно святкується в останні вихідні травня. У 2012 році День Києва припадає на 25-27 травня.

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