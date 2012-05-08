Мінрегін витратить 2,2 млн грн на дослідження в будівельній галузі і ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спрямує цього року 2 млн 248,58 тис. грн на науково-технічні розробки в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в наказі міністерства, що є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, Мінрегіон планує провести дослідження результатів діяльності будівельного комплексу (50 тис. грн), дослідити питання підготовки вулично-дорожньої мережі до роботи в зимовий період (40 тис. грн), вести і супроводжувати реєстр аварійно небезпечних об'єктів (50 тис. грн).

Також міністерство має намір провести аналітичні дослідження сучасного стану діючих водоочисних споруд і шляхів їх удосконалення, спрямованих на забезпечення очищення води (388 тис. грн), розробити проект методичних рекомендацій щодо розрахунків обсягів споживання питної води для задоволення фізіологічних потреб людини (57,3 тис. грн), розробити стандарти якості житлових послуг з управління і утримання житловими комплексами (70 тис. грн).