Саратов: підвищення тарифів на ЖКП супроводжуватиметься адресною соцдопомогою

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги супроводжуватиметься адресною соціальною допомогою.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов у ефірі Першого ділового каналу.

"Сьогодні над цією проблемою серйозно працює Міністерство соціальної політики, ми беремо активну участь. Населення має зрозуміти, що держава не буде підвищувати тарифи без адекватних кроків на користь людей щодо адресної соціальної допомоги", - цитує В.Саратова Gazeta.ua.

За його словами, найбільш проблемною є оплата населення за тепло.

"Люди сплачують взимку за тепло і гаряче водопостачання 60% платежів, які вони сплачують за комунальні послуги. Це дійсно велике навантаження на сімейний бюджет. Сьогодні держава і уряд мають серйозну проблему через те, що громадяни не мають можливості сплачувати такі високі тарифи", - зазначив В.Саратов.

Він також розповів, що у Великій Британії та Франції використовується термін "енергетична бідність".

"Якщо родина сплачує за тепло більше 10% свого бюджету, то держава допомагає їй. У нас сьогодні фактично по регіонам і містам країни так і сплачується десь 10% за теплопостачання і гаряче водопостачання. Тому сьогодні дійсно є проблема, як підвищити тарифи до економічно обґрунтованого рівня, щоб люди мали можливість сплачувати", - зазначив В.Саратов.

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