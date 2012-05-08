«ТММ» заявляє про проведення УБЕЗ обшуку і виїмку документів

Зараз в офісі девелоперсько-будівельної компанії «ТММ» по вул. Володимирській, 49-а, в Києві співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю проводять обшук і виїмку документів, повідомила УНІАН PR-менеджер компанії «ТММ» Ірина Кисель.

«По вул. Володимирській, 49-а, в центральному офісі «ТММ» перебувають представники Управління боротьби з економічною злочинністю, вибивають двері у кабінети топ-менеджменту, опечатали комп'ютери... Це розпочалося в обід», - сказала вона.

І.Кисель відзначила, що працівники пред'явили ордер на обшук, який проводиться на підставі порушеної кримінальної справи за заявою фізичної особи. Інших подробиць справи вона не назвала.

І.Кисель додала, що в даний момент в офісі знаходяться два топ-менеджери компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського відділення зв'язків з громадськістю УМВС України, управління боротьби з економічною злочинністю не причетне до обшуків в офісі компанії.

«Київської міліцією жодних дій не проводиться. Це інші силові відомства», - повідомили у прес-службі.

При цьому в прес-службі не уточнили, які саме силові відомства здійснюють дану операцію.

Довідка УНІАН. «ТММ» – девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності – будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис кв. м у Києві, Харкові, Житомирі і Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котируються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Гендиректор ТММ: поганий ринок коректує плани компанії