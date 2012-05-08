«Київміськбуд» планує брати участь у програмі іпотеки під 3%

ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує брати участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент ПАТ ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір.

«ПАТ ХК «Київміськбуд» як провідне підприємство будівельної галузі України обов'язково братиме участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», - сказав він.

На сьогоднішній день у планах компанії запропонувати в програму квартири в новобудовах у Житомирі та Севастополі (будівництво розпочнуть у 2012 році), в Луганську та Ялті (об'єкти на 50% готові), а також цілий ряд об'єктів у Києві. І.Кушнір вважає, що програма буде затребувана забудовниками. «Вартість квадратного метра в програмі дійсно близька до собівартості будівництва, але враховані інтереси, як громадян України, так і будівельних компаній. У програмі прописані додаткові умови: «для населених пунктів, розташованих в 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%. Допускається перевищення нормативної площі і розрахункової вартості житла не більше ніж на 25%».

Тому ПАТ ХК «Київміськбуд» буде розраховувати на невисокий відсоток рентабельності», - додав президент холдингу.

На думку І.Кушніра, програма буде користуватися попитом у громадян, які стоять на квартирній черзі. «Іпотечне кредитування під 3% перевищує найсміливіші очікування черговиків, адже ця ставка навіть нижче, ніж в Європі, на яку всі звикли рівнятися. Вигода для споживача очевидна», - вважає він.

Президент компанії також зазначив, що за перший тиждень роботи програми керівництво ХК «Київміськбуд» отримало близько десяти пропозицій про співпрацю в рамках даної програми від банків 1 та 2 групи відповідно до критеріїв НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Порядок передбачає часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) або придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла. Кредити надаватимуться до 15 років в гривнях під не більше 16% річних на момент видачі кредиту. Обов'язковий внесок позичальника - до 25%, за бажання він може бути збільшений.

Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Іпотека надається, якщо щомісячний платіж не перевищує 40% сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Середньомісячний грошовий дохід позичальника не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або сім'ю з двох осіб і 58 кв. м загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб.

Розрахункова вартість житла визначається з урахуванням місця знаходження позичальника на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розмірі: для Києва - 7 тис. грн/кв.м, для міст Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя - 5 тис. грн/кв.м, для інших населених пунктів - 4 тис. грн/кв.м.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.