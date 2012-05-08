Обшук у ТММ відбувався в рамках справи за фактом шахрайських дій - прокуратура

Сьогоднішній обшук в офісі будівельно-девелоперської компанії “ТММ” проводився співробітниками столичного Управління боротьби з економічною злочинністю та працівниками прокуратури в рамках порушеної кримінальної справи за фактом шахрайських дій посадовців компанії.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Шевченківського району Києва, не уточнивши, водночас, про які саме протизаконні дії і про кого саме з посадовців компанії йде мова.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ТММ» заявила, що сьогодні в її центральному офісі по вул. Володимирській, 49-а, в Києві співробітники УБОЗу проводять обшук і виїмку документів.

«По вул. Володимирській, 49-а, в центральному офісі «ТММ» перебувають представники Управління боротьби з економічною злочинністю, вибивають двері у кабінети топ-менеджменту, опечатали комп'ютери... Це розпочалося в обід», - сказала PR-менеджер компанії «ТММ» Ірина Кисель.

І.Кисель відзначила, що працівники пред'явили ордер на обшук, який проводиться на підставі порушеної кримінальної справи за заявою фізичної особи. Інших подробиць справи вона не назвала.

Водночас у прес-службі ГУ МВС Києва повідомили, що Управління боротьби з економічною злочинністю не причетне до обшуків в офісі компанії.

«Київської міліцією жодних дій не проводиться. Це інші силові відомства», - повідомили у прес-службі.

При цьому в прес-службі не уточнили, які саме силові відомства здійснюють дану операцію.

Довідка УНІАН. «ТММ» – девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності – будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис кв. м у Києві, Харкові, Житомирі і Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котируються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.