У Києві на Чоколівці й Лук’янівці з 14 по 28 травня не буде гарячої води

З 14 до 28 травня 2012 року ПАТ «Київенерго» проводитиме щорічні гідравлічні випробування теплових мереж у частині Солом’янського і Шевченківського районів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київенерго», у зв'язку з випробуваннями з 14.00 13 травня гаряче водопостачання буде призупинено на житлових масивах Батиєва гора, Першотравневий, Чоколівка, Караваєві дачі, Лук’янівка (частково).

Зокрема, випробування теплових мереж здійснюватимуться в межах: вулиці Льва Толстого, Привокзальної площі, вулиць Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополиної, Фучика, Уманської, Ушинського, Фастівської, Волинської, Вінницької, Медової, Народного ополчення, Ернста, Зеленогірської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Петра Радченка, Бориса Гаріна, Андрія Головка, Солом’янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городної, Докучаївської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова (частина Солом’янського району);

Вулиць Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борщагівської, Генерала Тупікова, Машинобудівної, Выборзької, проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Дашавської, Польової (частина Солом’янського району);

Вулиць Жилянської, Борщагівської, Політехнічної, проспекту Перемоги, вулиць Зоологічної, Дегтярівської, Теліги, Дорогожицкої, Пугачова, Баггоутовської, Миколи Мурашка, Мануїльського, Лермонтовській, Герцена, Мельникова, Студентської, Миколи Пимоненка, Бехтеревського провулку, вулиць Січових стрільців, Полтавської, Дмитріївської, Павлівської, Златоустовської, Павла Пестеля, Комінтерну (частина Шевченківського району).

Пошкодження підземних трубопроводів із виникненням провалів і викидів води на поверхню може відбутися на вулицях і в підвалах будинків, де пролягають теплові мережі. Тому «Київенерго» просить киян дотримуватися правил безпеки і при виявленні провалів або появи води або пари на поверхні ні за яких обставин не наближатися до них. Компанія просить повідомляти про такі випадки за телефонами: у Солом’янському районі – 272-23-73, 497-60-72, 249-47-29, 287-67-23; у Шевченківському районі – 272-23-73, 287-67-23.

Крім того, в прес-службі нагадують, що «Київенерго» інвестує понад 242 млн грн у підготовку енергокомплексу столиці до опалювального сезону 2012-2013.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» почало щорічні гідравлічні випробування теплових мереж 23 квітня. Завершити всі випробувальні роботи планується до початку вересня.