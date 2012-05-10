Близнюк: програма іпотечного кредитування під 3% стартує 15 травня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства готове 15 травня ц.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

«З 15 травня ми готові розпочати реалізацію цієї програми. Є одна ключова ринкова позиція - попит і пропозиція. Попит буде через банки, які визначить Національний банк. Сьогодні практично розпочав роботу в цьому плані «Ощадбанк», оскільки в нього найбільш розгалужена система. Він уже готовий на сьогодні працювати», - сказав міністр.

Він додав, що в цій програмі повністю виключений механізм присутності чиновника: «Є людина, є банк, є забудовник».

А.Близнюк повідомив, що на форумі офіційного сайту Мінрегіону вже є конкретні пропозиції від забудовників для участі в цій програмі.

«17 травня я збираю забудовників, завтра я розглядаю безпосередньо з регіонами всі їхні пропозиції. Я думаю, що для людей з боку попиту, які захочуть прийти і брати участь у цій програмі, до 15 числа ми дамо як мінімум 1,5 тисячі конкретних пропозицій (квартир)», - сказав голова Мінрегіону.

Він також пояснив, що в насамперед програма спрямована на забезпечення житлом людей, що стоять на квартирній черзі, але якщо з їхнього боку кількість бажаючих придбати квартири за цією програмою буде недостатньою, то в ній можуть брати участь люди, що потребують поліпшення житлових умов. При цьому такі люди повинні мати право стати на квартоблік.

«Рахуємо: 1 млн 136 тис. людей стоять у черзі. Припустимо, з них 10% людей, які реально цього хочуть, - це 110 тисяч. Ми можемо десь 30 тисяч (черговиків - УНІАН) забезпечити, якщо вони захочуть. І тоді в уряду є вибір, як це робити. Віддавати тим, які не стоять у черзі, а ті, які стоять у черзі, хай так і стоять, — це неправильно. Тому ми говоримо: насамперед це ті, які стоять у черзі, а хто потребує цього житла, будьте ласкаві, стаєте в чергу, і якщо не буде таких бажаючих (черговиків), то буде розглянуте питання про виділення житла тим, хто цього потребує», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться до 15 років у гривнях максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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