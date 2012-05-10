У Київській області в квітні продажі земельних ділянок зросли в 1,1 раза

17:48, 10 травня 2012
Нерухомість
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У Київській області в квітні 2012 року продано 1025 земельних ділянок, що в 1,1 раза перевищує показники березня поточного року, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (консалтинговій компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали невеликі наділи площею 6-20 соток (81% операцій), 14% припадало на ділянки площею від 20 до 50 соток і 5% - на об'єкти від 50 соток до 1 гектара.

Середня ціна операції в квітні трохи знизилася - до 19,2 тис. дол. (у березні 2012 року середня ціна операції становила 19,8 тис. дол.).

Максимальна кількість операцій (76%) припадала на ділянки вартістю до 18 тис. дол., 21% - у ціновій категорії від 18 до 30 тис. дол. і 3% - в категорії понад 30 тис. дол.

При цьому найдешевшим з районів у 60-кілометровій зоні від Києва залишався Переяслав-Хмельницький район з середнім показником 979 дол./сотка.

Найдорожчими були Києво-Святошинський і Обухівський райони, де середня ціна продажу становила 4 755 дол./сотка і 3 904 дол./сотка відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року на вторинному ринку землі Київської області було продано 930 земельних ділянок, при цьому середня ціна операції не перевищувала 19,8 тис. дол.

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