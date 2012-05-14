Затверджено перші 542 квартири для придбання в іпотеку під 3%

Міжвідомча комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства затвердила перші 542 квартири в 16 об'єктах незавершеного будівництва для придбання черговиками за програмою здешевлення іпотечних кредитів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, цей перелік вже відправлено до банків I і II групи згідно критеріям НБУ, які можуть брати участь у програмі здешевлення іпотеки.

Зокрема, громадянам, що стоять на квартирному обліку, пропонується придбати житло в Криму (20 квартир), Волинській області (38 квартир), Запорізькій області (160 квартир), Полтавській області (80 квартир), Сумській області (208 квартир), Чернівецькій області (36 квартир). Ступінь готовності об'єктів становить від 12% до 89%.

Мінрегіон також працює над розробкою типових договорів, які повинні захистити індивідуальних інвесторів будівництва і запобігти ситуаціям на зразок «Еліта-Центр».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства готове 15 травня ц.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня 2012 р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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