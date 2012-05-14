Орендні ставки на торговельні приміщення в Києві у І кварталі залишалися стабільними

Середні орендні ставки на торговельні приміщення в Києві з жовтня 2011 по березень 2012 року залишалися стабільними - на рівні 70-90 дол./кв. м/місяць на торговельні приміщення площею 100-300 кв. м в успішних торгових центрах Києва, досягаючи в найбільш популярних торгових центрах міста 160-200 дол./кв. м/місяць.

Про це йдеться в огляді комерційної нерухомості столиці консалтингової компанії DTZ.

За оцінками компанії, істотне стійке зростання базових орендних ставок на торговельну нерухомість є малоймовірним у наступних трьох кварталах 2012 року. Тим не менше, базові орендні ставки на найбільш якісні приміщення в торгових центрах і уздовж центральних вулиць в Києві та інших великих містах України в короткостроковій перспективі можуть бути схильні до певного зростання.

У компанії відзначили, що в першому кварталі 2012 року в Києві не було виведено на ринок жодного нового об'єкта торговельної нерухомості, тоді як у регіонах були відкриті ТРЦ City Centrе в Одесі і ТРЦ Fabrika (фаза 1) в Херсоні.

За даними DTZ, у першому кварталі 2012 року на український ринок вийшла російська мережа універмагів одягу lady & gentleman CITY і перший магазин цього бренду буде незабаром відкрито в Києві.

Довідка УНІАН. DTZ - консалтингова компанія в сфері нерухомості. У представництвах компанії DTZ, розташованих у 148 містах 43 країн, працюють більше 10 тис. співробітників.

Компанія-засновник «DTZ Холдінгз плс» зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в 1987 році.