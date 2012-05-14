Нацкомпослуг цього року перейде на економічно обґрунтовані тарифи на ЖКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, цього року планує перейти на економічно обґрунтовані тарифи у сфері житлово-комунального господарства, зазначається в офіційному повідомленні регулятора.

«Усі питання з переходу на економічно обґрунтований тариф, а також графік переходів є в плані національних дій Президента на поточний рік. Цього року ми маємо підготувати всі проекти документів. Думаю, цього року ми вже перейдемо на економічно обґрунтовані тарифи. Підкреслю, процес супроводжуватиметься відповідною роботою з населенням у вигляді адресної соціальної допомоги», - сказав голова Нацкомісії Валерій Саратов.

За його словами, в середньому по Україні діючі тарифи на воду покривають 70% собівартості, по теплу — 75%.

В.Саратов відзначив, що у виробництві тепла до 65% становлять витрати компаній на газ, 8-10% - на електроенергію, до 20% - зарплата, близько 10% - інші витрати (ремонти, амортизація, паливно-мастильні матеріали тощо).

При цьому в структурі тарифу на воду електроенергія становить 28%, зарплата - 47%, інші витрати - 25%.

Довідка УНІАН. Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг, — державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії — регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і поставки тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).