Протягом місяця розпочнеться капремонт Венеціанського мосту у столичному Гідропарку

Протягом місяця розпочнуться роботи з капітального ремонту Венеціанського мосту у столичному Гідропарку.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ефірі ТРК “Київ”.

“Розуміючи, що цей міст вже давно потребує уваги і ремонту, ми протягом місяця розпочнемо такі роботи. Вони будуть не швидко виконані, бо там йдеться про серйозний обсяг робіт і навіть буде зроблена тимчасова переправа з понтоном, яка дозволить киянам мати зв’язок через річку, поки ми відремонтуємо сам міст”, - сказав О.Попов.

За його словами, цього року передбачається виконати основний обсяг робіт з ремонту Венеціанського мосту.

“Може на початку наступного завершимо остаточно. Але будемо старатися це зробити протягом 2012 року”, - зазначив голова КМДА.