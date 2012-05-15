В Україні в І кварталі введення в експлуатацію житла збільшилося на 45%

В Україні за січень-березень 2012 року введено в експлуатацію 2 млн 109,2 тис. кв. м житла, що на 44,8% більше проти відповідного періоду 2011 року, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу введеного житла 841 тис. кв. м (або 39,9% від загального обсягу житла) введено згідно з Порядком введення в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І і ІІ категорій складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їхніх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

При цьому 75% від загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 24,9% — в будинках з двома і більше квартирами і 0,1% — в гуртожитках.

Обсяг введеного в першому кварталі житла порівняно з відповідним періодом 2011 року, без урахування житла, введеного відповідно до Порядку, збільшився на 25,3%. Обсяг житла, збудованого в одноквартирних будинках, збільшився в 1,8 разу.

У Держстаті зазначили, що питома вага житла, введеного в експлуатацію в міських поселеннях, становить 68% від загального обсягу (у І кварталі 2011 р. — 69,7%), в сільській місцевості — 32% (у І кварталі 2011 р. — 30,3%).

При цьому в Києві і Київській області збудовано 20,7% від загального обсягу житла, ще 28,2% — в Івано-Франківській, Одеській, Львівській областях і Криму.

За рахунок коштів державного бюджету в першому кварталі введено в експлуатацію 1,3 тис. кв. м загальної площі житла (0,1% від загального обсягу), що становить 9,3% проти першого кварталу 2011 року.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 2 млн. 025,3 тис. кв. м становить площа квартир, 83,9 тис. кв. м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції і розширення.

Серед збудованих квартир переважають двокімнатні (25,3% від загальної кількості), трикімнатні (21,8%) та однокімнатні (19,2%) квартири.

За даними Держстату, в Києві в першому кварталі введено 178,8 тис. кв. м житла, що на 14,4% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні за січень-грудень 2011 року введено в експлуатацію 9 млн 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.