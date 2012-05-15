ВР схвалила проект програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012—2015 роки» (№10226), внесений Кабінетом міністрів України.Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 народні депутати із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки.

Відповідно до законопроекту, Кабінету міністрів України доручено під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2012 рік” та складення проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування заходів, визначених програмою.

У разі ухвалення програми, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування мають протягом трьох місяців з дня набрання чинності документа розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад; передбачати під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм.