Кабмін пропонує оподатковувати загальну площу квартир

Кабінет міністрів України пропонує базою оподаткування визначити не житлову, а загальну площу квартир.Про це йдеться в законопроекті №10451 «Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Законопроектом пропонується визначити, що базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової нерухомості.

Передбачається, що ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. м. При цьому ставки податку не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. м, ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.