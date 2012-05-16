У Сумах укладено перший договір на придбання квартири в іпотеку під 3%, повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, учора голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь підписав перший в Україні договір щодо компенсації процентної ставки позичальнику в рамках виконання програми зі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом.

Угода дасть змогу жителю міста Суми з дружиною і двома дітьми, який знаходився на черзі більше 10 років, одержати двокімнатну квартиру загальною площею 58 кв. м в житловому будинку по вул. Ковпака, 41-а наприкінці цього року. Термін кредитування і отримання компенсації - 15 років.

Забудовником об'єкту виступає ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко».

Згідно із затвердженим урядом порядком і укладеним договором про компенсацію відсотків, громадянин сплачує вартість місячного платежу, який складається з тіла кредиту і відсотків за ним. Сумська обласна державна адміністрація за рахунок коштів держбюджету компенсує різницю між процентною ставкою за кредитом (яка становить 16% річних) і 3% річних. Кошти громадянину повертаються на спеціальний поточний рахунок.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства затвердила перші 542 квартири в 16 об'єктах незавершеного будівництва для придбання черговиками за програмою здешевлення іпотечних кредитів.

Мінрегіон заявив про готовність 15 травня ц.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років в гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредит 3%, а різницю в 13% йому компенсує державу. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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