На модернізацію систем ЖКГ необхідно понад 700 млрд грн - Мінрегіон

В Україні на модернізацію систем у сфері житлово-комунального господарства необхідно понад 700 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства з посиланням на міністра Анатолія Близнюка.

«Ніякі бюджетні програми, хоча ми й за них боротимемося, не зможуть забезпечити навіть одного відсотка інвестиційної потреби комунальних підприємств. Не вирішить цю проблему і звичне підвищення вартості комунальних послуг. Не можна сьогоднішні проблеми вирішувати старими, вчорашніми методами. Актуальним є впровадження ринкових відносин в системах життєзабезпечення», - підкреслив голова Мінрегіону.

На думку А.Близнюка, суть реформи ЖКГ полягає не тільки в проведенні технічних заходів, а й у залученні всіх можливих форм фінансування в галузь.

«Наше головне завдання - створення сприятливих умов для бізнесу в ідеології Закону України «Про державно-приватне партнерство». Ми розуміємо, що майбутнє ЖКГ - це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення», - сказав міністр.

За його словами, Мінрегіон працює над створенням сприятливих умов для розвитку державно-приватного партнерства в сфері ЖКГ.

«Завдання держави - запропонувати правильний і справедливий договір з концесіонером. Найближчим часом Кабмін вийде із законодавчою ініціативою про визначення принципів, на яких держава здаватиме комунальну власність в оренду і концесію. Йдеться про обов'язкові інвестиції концесіонера в технічне переозброєння, що дасть йому можливість знизити витрати і собівартість. Головний принцип - вкладайте гроші і знижуйте собівартість», - сказав А.Близнюк.