Мінрегіон спрямує 40 млн. грн на кредити під 3% для модернізації ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує цього року спрямувати 40 млн. грн на кредитування під 3% річних підприємств і проектів із модернізації житлово-комунального господарства, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, у першу чергу кошти прямуватимуть на економію і імпортозаміщення енергоресурсів.

«Цього року ми проводимо експеримент, в бюджеті передбачено 40 млн. грн на кредити під 3% річних для підприємств і окремих проектів у житлово-комунальному господарстві. Це перший прецедент зворотного бюджетного фінансування в історії України, незважаючи на те, що цей метод успішно застосували багато країн», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

За словами глави Мінрегіону, пріоритетними напрямами і основними критеріями відбору проектів для одержання державного кредиту стануть: у житловій політиці — термомодернізація будинків, у теплопостачанні - комплексна установка індивідуального теплового пункту для мікрорайону, селища чи міста. У сфері водопостачання кошти зможуть одержати проекти, які передбачають перегляд схем водопостачання і перехід до мембранних технологій очищення, а у поводженні з твердими побутовими відходами - технології роздільного збору і переробки сміття, будівництво заводів і полігонів.