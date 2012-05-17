Азаров: 100-200 тис сімей на рік зможуть придбати квартири за програмою "Доступне житло"

У процесі реалізації програми "Доступне житло" в перспективі планується забезпечувати можливість придбання квартир для 100-200 тисяч сімей на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, понад 30 тис сімей у 2012 році зможуть одержати кредити за програмою "Доступне житло".

«Всього поточного року у програмі "Доступне житло" можуть взяти участь більш як 30 тис сімей», - сказав М.Азаров. При цьому він відзначив, що це число недостатньо велике з урахуванням того, що поліпшення житлових умов потребують близько мільйона сімей.

Проте М.Азаров наголосив, що «після довгих років, коли черга взагалі не рухалася», це є досить успішним кроком. «З часом ми вийдемо обов'язково на кредитування 100-200 тис. сімей щороку. І таким чином, за 10 років розв'яжемо житлову проблему», - сказав М.Азаров.

М.Азаров повідомив, що на сьогодні вже затверджені перші 1 127 квартир у 13 регіонах України, які громадяни можуть придбати за програмою "Доступне житло".

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня п.р. на позачерговому розширеному засіданні Кабінет міністрів схвалив програму "Доступне житло", за якою передбачено видачу кредитів на житлі під 3% річних.

10 травня міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк повідомив. що міністерство готове з 15 травня п.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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