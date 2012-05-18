«Київміськбуд» запропонує близько 400 квартир у Києві для іпотеки під 3%

ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує запропонувати близько 400 квартир для участі у програмі здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва.

Про це повідомив журналістів голова правління – президент ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» Ігор Кушнір 17 травня.

«Вже чотири банки запропонували нам співпрацю щодо іпотечного кредитування. На сьогодні усі листи, згідно з порядком, затвердженим постановою № 343, вже відправлено Київською міською адміністрацією до Мінрегіонбуду для формування пакету замовлення. На сьогодні ми вже запропонували близько 400 квартир за цією програмою для жителів міста Києва», - сказав президент компанії.

Він уточнив, що холдинг одержав пропозиції про співпрацю в рамках даної програми від «Брокбізнесбанку», банку «Хрещатик», «Індустріалбанку».

І. Кушнір додав, що компанія також має намір запропонувати для участі в програмі квартири в Луганську, Житомирі, Полтаві, Севастополі і Бучі (Київська обл.).

Він відзначив, що згідно з процедурою, заявку на участь у програмі подає місцевий орган самоврядування. «Київ вже подав. А в регіони ми поки лише відправили свої пропозиції за цією програмою», - сказав президент холдингу.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує брати участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис грн.

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