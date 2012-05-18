У Києві в I кварталі введення в експлуатацію офісних площ знизилося майже на 49%

У Києві в I кварталі поточного року введення в експлуатацію офісних площ знизилося майже на 49% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 23,7 тис. кв. м орендованої площі, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії Jones Lang LaSalle.

Зокрема, за вказаний період у столиці було введено в експлуатацію три бізнес-центри – БЦ «Кристал» (орендованою площею 10 тис. кв. м), БЦ на вул. Дегтярівській, 9Л (10 тис. кв. м) і БЦ на вул. Сагайдачного, 33 (3,7 тис. кв. м). Усі нові об'єкти розміщені поза центральним діловим районом. Загальний обсяг пропозиції на ринку якісних офісних площ столиці перевищив 1,36 млн. кв. м.

За оцінками компанії, частка вільних офісних площ на кінець кварталу залишилася незмінною – на рівні 15%, що було обумовлене значним зниженням активності орендарів у порівнянні з кінцем 2011 року. Внаслідок цього, а також через повільне відновлення попиту з боку орендарів максимальна базова ставка оренди на офісні приміщення Києва залишилася незмінною – на рівні 420 дол. за 1 кв. м за рік (без ПДВ і операційних витрат).

У компанії прогнозують зростання за підсумками року загального обсягу введених об'єктів на 58% - до 270 тис. кв. м офісних площ. Найбільшими об'єктами цього року стануть БЦ «Гуллівер» (48 тис. кв. м), БЦ «Торонто-Київ» (35 тис. кв. м), БЦ «Європа» (22 тис. кв. м) і БЦ на вул. Лейпцігській, 15 (21,8 тис. кв. м).