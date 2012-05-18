Мінрегіон отримав функції та повноваження Мінрегіонбуду і МінЖКГ

Кабінет Міністрів поклав на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства функції й повноваження Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства, які припиняються.

Про це йдеться в розпорядженні №288 від 17 травня ц.р.

“Погодитися з пропозицією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про можливість забезпечення здійснення покладених на це міністерство функцій і повноважень Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства, які припиняються”, - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк заявив про завершення реорганізації Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Він уточнив, що податковим органам залишилося провести деякі перевірки й через 10 днів МінЖКГ і Мінрегіонбуд будуть ліквідовані.

Нагадаємо, 9 грудня 2010 р. Президент України Віктор Янукович оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України реорганізовано в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке очолив віце-прем'єр-міністр Віктор Тихонов. У червні 2011 року головою Мінрегіону призначено А.Близнюка.