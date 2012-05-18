Кабмін виділить Мінрегіону 30 млн грн на реконструкцію каналізаційних об'єктів

Кабінет Міністрів України виділить Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 30 млн грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції та будівництва в 2012-2013 рр. каналізаційних об'єктів.

Про це йдеться в розпорядженні №279 від 17 травня ц.р.

Згідно з документом, кошти виділяються за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2012 р., для здійснення в 2012 році невідкладних природоохоронних заходів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів, реконструкцію та будівництво яких передбачається провести в 2012 і 2013 роках.

Зокрема, на ці цілі 14,5 млн грн виділяється Бортницькій станції аерації в Києві, 5 млн грн - каналізаційним очисним спорудам «Південні» в Севастополі, 4,5 млн грн - каналізаційним очисним спорудам у Балаклавському районі Севастополя, 6 млн грн - станції біологічного очищення «Північна» в Одесі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

На модернізацію систем ЖКГ необхідно понад 700 млрд грн - Мінрегіон