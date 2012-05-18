Чиновники кажуть, що ліквідували аварію на колекторі в Одеській області

Аварію на каналізаційному колекторі біля курорту Грибівка Овідіопольського району Одеської області усунено, колектор знову функціонує у штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Малін.

За його словами, зараз фахівці органів екологічного і санітарного контролю спільно з керівництвом Овідіопольської райдержадміністрації визначають винуватця забруднення рекреаційних земель неочищеними каналізаційними стоками.

При цьому О.Малін відзначив, що один з екологів перебільшив масштаби забруднення.

Він також додав, що за завдання збитків навколишньому середовищу суб'єкта господарювання буде оштрафовано на 3 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними прокуратури, у результаті прориву каналізаційного напірного колектора на території баз відпочинку «Зірочка» і «Надія» у Грибівці в екосистему потрапило майже 2,5 тис. куб. м стічних вод. Зокрема, забруднено землі, неочищені стоки потрапили до річки Барабій на відстані 6 кілометрів від Чорного моря.

Президент Південноукраїнського екологічного союзу Валерій Осипов заявив журналістам, що «каналізаційний колектор, який перебуває в аварійному стані, прорвало тиждень тому. Проте місцева влада не поспішала його ремонтувати - в річку могло потрапити близько 100 тонн фекалій».