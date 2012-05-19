Мінекономрозвитку пропонує скасувати обов'язкову сертифікацію готелів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує замінити обов'язкову сертифікацію готелів щодо безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна і охорони навколишнього середовища на добровільну.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України про обов'язкову сертифікацію послуг з тимчасового розміщення (проживання)».

Проектом пропонується виключити пункт 8 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), який визначає обов'язковість сертифікації.

Передбачається, що категорії готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) щодо безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна і охорони навколишнього середовища в порядку, встановленому між власником або уповноваженою ним особою і органом з сертифікації і оцінки відповідності готелів вимогам певної категорії.