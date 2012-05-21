Договори на житло в іпотеку під 3% почнуть укладати наступного тижня

Договори на придбання житла за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва почнуть укладати наступного тижня, після затвердження Міністерством економіки порядку розподілу коштів між регіонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Непомнящий.

«На даний момент укладено пілотний договір у Сумах. Він потрібний був для того, щоб відпрацювати модель. Програма нова, і ми повинні були подивитися, як механізм цей діє в реаліях. Решту договорів, я сподіваюся, укладатимуть наступного тижня після того, як Міністерство економіки узгодить розподіл коштів серед регіонів і Міністерство фінансів узгодить розпорядників нижнього рівня, які безпосередньо компенсуватимуть ресурси», - сказав він.

За даними директора департаменту, після підписання першого договору більш як 65 чоловік звернулися до Сумської міськадміністрації для участі в програмі.

Він вважає, що чимала кількість бажаючих брати участь в програмі молодіжного житлового кредитування (близько 16 тис. чоловік) захочуть взяти участь в іпотечній програмі.

О.Непомнящий відзначив, що на сьогодні в програмі можуть брати участь близько 1,1 тис. квартир в об'єктах високого ступеня готовності.

Він сказав, що, крім «Ощадбанку», в програмі готовий брати участь «Брокбізнесбанк» з кредитування об'єктів холдингової компанії «Київміськбуд».

Кажучи про гарантії виплати компенсацій за ставкою кредитування з боку держави, О.Непомнящий зазначив: «Це ініціатива Президента. І Президент як гарант Конституції в цій ситуації може гарантувати».

За оцінками директора департаменту, банки «не зовсім задоволені цією програмою».

«Вони вважають, що 16% - це замало. Вони сьогодні дають під вищі відсотки. Я думаю, що це програма, в якій всі мають піти на компроміс. Банкіри мають розуміти, що 16% - це, напевно, нормально. Забудовники в Києві та решті міст мають розуміти, що та планка, яка визначена, це, напевно, нормально. І людина має зрозуміти, що ніж стояти в черзі чималу кількість років, краще взяти участь в програмі», - зазначив О.Непомнящий.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.