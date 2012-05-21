В Україні зменшився обсяг субсидій на оплату ЖКП

У січні-квітні 2012 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 51,9 млн грн, що на 21,1 млн грн, або на 28,9% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 46,7 млн грн, у сільській – 5,2 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-квітні 2012 року були призначені 253,1 тис сімей (86,1% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 230,2 тис, у сільській – 22,9 тис. Порівняно з січнем-квітнем 2011 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 210,8 тис, або на 45,4%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у квітні п.р. збільшився порівняно з квітнем 2011 року на 79,6% – до 192,3 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Івано-Франківській, Черкаській і Львівській областях (292,8-270 грн.), найменший – у Миколаївській області і Севастополі (84,1 і 90,1 грн відповідно).

Довідка УНІАН. У 2011 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 318 млн. грн, що на 80,6 млн. грн більше, ніж у 2010 році.