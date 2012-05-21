У Києві ставку оренди для спортивних клубів планують зменшити до 1%

Підготовлено проект рішення Київської міської ради, що стосується зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це стало відомо під час першого засідання Координаційної ради з питань фізкультури та спорту КМДА, що відбулося під головуванням керівника міськадміністрації Олександра Попова.

Також голова КМДА дав доручення Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту щодо організації методичного супроводу та активізації сприяння роботи Координаційної ради у досі не вирішених питаннях. Серед них: зменшення ставки податку на землю для фізкультурно-спортивних об’єктів; зменшення орендної ставки на землю для фізкультурно-спортивних об’єктів, а також введення пільгової ставки оплати житлово-комунальних послуг.

Як зазначається у повідомленні, першим результатом роботи ради стало погашення на 48,3% боргу за відрядження дітей-спортсменів та їхню підготовку.

«Ми розпочали ґрунтовну роботу у спортивній сфері столиці. Міська влада та спортивна громадськість почали вирішувати проблеми київського спорту, які дозволять багаторічним планам і надіям стати реальністю. Сьогодні ми, вирішуючи організаційні питання, закладаємо фундамент майбутніх перспектив столичного спорту», – прокоментував О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, Координаційну раду як консультативно-дорадчий орган було створено 25 квітня 2012 року. Її основними завданнями є координація дій органів міської влади та спортивних федерацій, товариств і організацій, які працюють у спортивній сфері Києва.

15 травня сайт КМДА повідомив, що міськадміністрація підготувала проект рішення Київради, яке знижує орендну плату за користування муніципальними приміщеннями для спортивних закладів та членів національних творчих спілок.

Згідно з повідомленням, зокрема, орендну плату за користування нерухомістю, що використовуються для розміщення фізкультурно-спортивних закладів, буде зафіксовано на рівні 3% від орендної ставки.