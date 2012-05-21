Список об'єктів і банків для програми доступної іпотеки сформують до кінця тижня

Обласні державні адміністрації, уряд Автономної республіки Крим, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації до кінця цього тижня мають завершити відбір об'єктів для розгляду Міжвідомчою комісією і сформувати вичерпний перелік банків-учасників для участі в програмі здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, таке рішення ухвалили учасники наради, присвяченої реалізації соціальних ініціатив Президента України під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка.

Згідно з повідомленням, обладміністрації також до вівторка мають завершити визначення організацій - розпорядників коштів нижчого рівня і подати їх перелік на узгодження Мінрегіону.

У Мінрегіоні відзначили, що до 1 червня у всіх регіонах має початим працювати «єдине вікно» для прийому документів від громадян, бажаючих скористатися компенсацією процентної ставки, на сайтах облдержадміністрацій - з'явитися відповідні інформаційні розділи, а також мають почати працювати спеціальні «гарячі телефонні лінії» для громадян.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, договори на придбання житла за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва почнуть укладати наступного тижня, після затвердження Міністерством економіки порядку розподілу коштів між регіонами.

Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник сплачує за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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