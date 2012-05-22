Рахунки «Полтававодоканалу» арештовані за борги
10:35, 22 травня 2012Нерухомість
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Рахунки обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» арештовані за борги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший віце-губернатор Полтавської області Віктор Животенко.
«У водоканалу 60 мільйонів гривень боргу перед «Полтаваобленерго». Тепер передостанній рахунок підприємства арештовано. Залишився лише один - той, за яким нараховують заробітну плату працівникам», - сказав В.Животенко.
На підприємстві УНІАН повідомили, що проводять роботу з неплатниками і намагаються знайти взаєморозуміння з керівництвом «Полтаваобленерго».
Довідка УНІАН. ОКП «Полтававодоканал» забезпечує водою жителів Полтави і кількох районів Полтавської області.
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