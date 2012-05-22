Дешева іпотека приречена на провал без держпрограми з продовженням фінансування - експерт

Ідея дешевої іпотеки, ініційована Президентом України, приречена на провал, якщо уряд терміново не ініціює прийняття спеціальної програми для її реалізації.

Таку думку висловив член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Віктор Матчук, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За його словами, сьогодні видача пільгових кредитів на житло не прописана в жодному законі. Тому люди, які отримають дешеву іпотеку, опиняться перед загрозою, що їм доведеться самостійно оплачувати повну процентну ставку.

«Кошти на компенсацію відсотків за кредитами закладені тільки в бюджеті на цей рік. Ну, можливо, ще наступного року щось виділять. А далі що? Влада зміниться, обставини зміняться, а ніяких законодавчих підстав для компенсації відсотків не залишиться», - вважає депутат.

В результаті, люди, які не отримають державної компенсації і не зможуть самі оплатити повну процентну ставку, опиняться ще й перед загрозою, що банк відбере і продасть їх квартиру, додав В.Матчук.

За словами члена комітету ВР, захистити людей можна через прийняття спеціальної державної програми. В цьому документі треба прописати необхідність обов'язкового виділення в бюджеті кожного року конкретної суми коштів для завершення реалізації цієї програми.

Крім того, держава повинна розробити уніфікований договір між власниками квартири, банком і забудовником. «Це буде хоч якоюсь гарантією захисту для всіх власників дешевої іпотеки. Тому що сьогодні в уряді спускають все на обласні адміністрації і кожен розуміє реалізацію ідеї про дешеву іпотеку по-своєму», - підкреслює народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити будуть надаватися строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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